وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الروسي التصعيد الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى

صراحة – وام / أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ضرورة تكاتف الجهود من أجل استعادة الهدوء ووقف التصعيد في الأماكن المقدسة عبر فتح المسجد الأقصى كليا وفوريا أمام المصلين ومن دون أي إعاقة.

وشدد الصفدي – خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف – على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم .. محذرا من مغبة استمرار التصعيد في الأماكن المقدسة.

من جانبه أكد لافروف أهمية استعادة الهدوء والحؤول دون تفاقم الأوضاع ..مشددا على احترام روسيا وتقديرها لدور الاردن ومسؤولياته إزاء الأماكن المقدسة في القدس الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ” بترا ” أن الجانبين بحثا خلال الاتصال التصعيد والتوتر في المسجد الأقصى وجهود استعادة الهدوء في الأماكن المقدسة واستعرضا المباحثات الأردنية الروسية الأمريكية التي تستضيفها عمان بهدف إقامة منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا.