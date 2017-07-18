تعليم ينبع يستقبل “سفراء العزم” من الطلبة أبناء وبنات المرابطين وشهداء الواجب الأحد القادم

صراحة – خالد الحسين : تستقبل إدارة التعليم بمحافظة ينبع يوم الأحد القادم “سفراء العزم” من الطلبة أبناء وبنات المرابطين وشهداء الواجب التابعين لإدارة التعليم بمنطقة جيزان ، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثالثة ( سفراء العزم ) الذي يعد أحد مبادرات وزارة التعليم للبنين والبنات .

وأوضحت مساعد مدير الإعلام التربوي أماني الأحمدي أن تعليم ينبع سيستضيف الطلبة من أبناء وبنات المرابطين وشهداء الواجب التابعين لإدارة التعليم ب”جيزان” ، مبينة أنه أعد لهم برنامجًا حافلًا يتضمن زيارات للأندية الموسمية يقومون فيها بالمشاركة مع أقرانهم في الأنشطة المختلفة في هذه الأندية إضافة إلى زيارات لأبرز المعالم الصناعية والحضارية والتاريخية في محافظة ينبع .

وقالت الأحمدي إن البرنامج يعد ترسيخًا للهوية الوطنية ومشاعر الاعتزاز لهذا الوطن المعطاء ، ويبين دور التعليم وتفاعله مع قضايا الوطن، لذا بذلت الوزارة الجهود لضمان تطبيق أمثل للمشروع وتحقيق أهدافه وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية وتذليل العقبات.

وأضافت أن البرنامج يأتي وفاء بمسؤولية وزارة التعليم تجاه أبناء وبنات الحد الجنوبي المرابطين وأبناء الشهداء ولتحقيق المزيد من التكاتف واللحمة الوطنية ،وبمتابعة من وكيلة الوزارة للتعليم الدكتورة هيا العواد ومتابعة الادارة العامة للتوجيه والإرشاد تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات ومن ضمنها برنامج المرحلة الثالثة ( سفراء العزم ) والمزمع تنفيذه في البرنامج الصيفي ( إجازتي ) استكمالا لبرنامج المرحلة الاولى ( سفراء الحزم ) وبرنامج ( إعادة الأمل ) والذي سيكون رواده طلاب وطالبات الحد الجنوبي لينقلوا لأقرانهم في الإدارات الأخرى مشاعرهم وتجاربهم في معايشتهم لأحداث عاصفة الحزم وإعادة الامل

يذكر أن البرنامج يستهدف أبناء وبنات المرابطين وشهداء الواجب في الحد الجنوبي في الإدارات التعليمية ( نجران ، جازان ، سراة عبيد ، صبيا ، ظهران الجنوب ) بهدف تعزيز قيم الولاء للمملكة والانتماء للوطن وتقوية أواصر اللحمة الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات، حيث يعبر فيها أبناء وبنات جنودنا البواسل عن مشاعرهم وتجاربهم، وفخرهم بآبائهم الذين بذلوا أرواحهم لحماية الوطن.