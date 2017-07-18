ارتفاع أرباح “مصرف الإنماء” بنسبة 19.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي

صراحة – نواف العايد : ارتفع صافي ربح “مصرف الإنماء” السعودي بنسبة 19.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 488 مليون ريال بالمقارنة مع 409 مليونا سجله في الربع المماثل من العام السابق

وأعلن المصرف في بيان نشر على الموقع الرسمي لسوق الأسهم السعودية “تداول” أن الأرباح النصفية للأشهر الستة الأولى، ارتفعت بنسبة 13.7% إلى 910 ملايين ريال، مقارنة بأرباح 800 مليونا خلال النصف الأول من العام الماضي.

وعزا مصرف الانماء ارتفع صافي الدخل خلال الربع الثاني إلى “ارتفاع إجمالي إيرادات العمليات بنسبة 23٪، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الزيادة في دخل التمويل والاستثمارات بالإضافة إلى إيرادات تبادل العملات، وفي المقابل انخفضت ايرادات اتعاب الخدمات المصرفية وارباح الاستثمارات”.