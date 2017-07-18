المنتخب الأولمبى يواجه البحرين غدًا

صراحة – فيصل القحطانى : تنطلق غدا تصفيات المجموعة الثانية بكأس أسيا لكرة القدم تحت 23 سنة في الرياض عندما يلتقي منتخبا الوطني الأولمبي مع شقيقه البحريني على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيا كأس أسيا تحت 23 سنة التي ستقام في الصين يناير 2018 .

وتستمر التصفيات 5 أيام حيث يقام بين منتخبات كل مجموعة دوري من دور واحد من عشر مجموعات ، وبنهاية التصفيات يصعد للنهائيات العشرة منتخبات أصحاب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة من أصحاب المركز الثاني .

ويسبق لقاء منتخبنا الوطني مواجهة المنتخب العراقي مع نظيره الأفغاني على استاد الأمير فيصل بن فهد