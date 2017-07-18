الرئيس التونسى يدعو الأطراف الليبية إلى الحوار والتوافق

صراحة – وكالات : شدد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء، على أهمية إيجاد تسوية سياسية شاملة عبر الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب ما أفاد موقع رئاسة الجمهورية التونسية.

واستعرض الرئيس التونسي خلال لقائه علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج والوفد المرافق له، السبل الكفيلة بدفع المبادرة الثلاثية لدول جوار ليبيا، وإيجاد تسوية سياسية شاملة بين مختلف الأطراف الليبية.

من جهته أكد علي القطراني على الدور الهام الذي تلعبه تونس في تحقيق المصالحة الليبية بالنظر إلى المصير المشترك للبلدين وعمق الروابط التاريخية التي تجمعهما .

وأفاد الرئاسة التونسية بأن السبسي أجرى خلال لقائه القطراني، اتصالا هاتفيا مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، حيث أكد الرئيس التونسي على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي وحرصه على عودة الأمن والاستقرار في أقرب وقت ممكن من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف وإقناعها بأهمية تجاوز الخلافات للوصول إلى توافق ليبي – ليبي يُفضي إلى إيجاد حل للأزمة القائمة تحت رعاية أممية.

من جهته، أشاد المشير خليفة حفتر بمكانة تونس ودورها الهام في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، وأكد دعمه الكامل للمبادرة الثلاثية وللمساعي المبذولة من أجل حلحلة الأوضاع في ليبيا.

وقال حفتر إنه سيزور تونس في قادم الأيام تلبية لدعوة من الرئيس التونسي.