إطلاق برنامج الترقيات بجامعة الملك فيصل

صراحة – محمد المحسن : أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن إطلاقها برنامج الترقيات.

ودعا عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي منسوبي الجامعة من شاغلي المرتبة الأولى وحتى المرتبة التاسعة ممن أكمل أربع سنوات فأكثر في مرتبته الحالية حتى تاريخ 30-10-1438هـ إلى الدخول على موقع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، والتقديم على برنامج الترقيات خلال المدة المحددة التي تنتهي بتاريخ 29-10-1438هـ، مشيرًا إلى أنه لن يتم استقبال أي طلب ورقي بعد ذلك، مع ضرورة تعبئة جميع الحقول وإرفاق المستندات المطلوبة، متمنيًّا للجميع التوفيق .

ويمكن لمنسوبى الجامعة الدخول على برنامج الترقيات من خلال هذا الرابط

https://apps.kfu.edu.sa/Promotion/Employee/Login.aspx