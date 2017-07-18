آل الشيخ يشكر مجلس إدارة الاتحاد على فتح المدرجات مجانًا للجماهير خلال التصفيات الآسيوية بالرياض

صراحة – خالد الحسين : رفع عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على منتخبات الفئات السنية طلال آل الشيخ الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد على التوجيه بفتح المدرجات مجانًا للجماهير الراغبة في دعم منتخبنا الوطني خلال التصفيات الآسيوية ولجميع مباريات التصفيات أيضًا، معربًا عن ثقته بالجماهير السعودية بدعم الأخضر وحضورها خلال المباريات الثلاث.

وأكد آل الشيخ في تصريحه أن للجماهير السعودية مواقف عدة في دعم المنتخبات الوطنية، مشددًا على أن دعوتهم لهم للحضور تعد تذكيرًا فقط.

كما قدّم آل الشيخ الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد على دعمهم وتكفلهم برابطة ناديهم لدعم ومؤازرة المنتخب الأولمبي خلال التصفيات الآسيوية، مؤكدًا أن هذه البادرة غير مستغربة على نادي الهلال الذي دعم المنتخبات الوطنية خلال فترات سابقة كما هو حال باقي أندية الوطن التي وقفت ولازالت تقف مع المنتخبات الوطنية.

وبيّن طلال آل الشيخ أن لاعبي الأخضر بحاجة لدعم الجماهير الرياضية خلال هذا الوقت كي يتحقق الهدف بالوصول إلى نهائيات كأس آسيا 2018م، مطمئنًا في الوقت نفسه الجماهير على إعداد المنتخب الأولمبي خلال الفترة السابقة بقيادة المدرب الوطني صالح المحمدي وجهازه الفني.

وألمح آل الشيخ إلى صعوبة مباريات الافتتاح بشكلٍ عام، إلا أنه أكد ثقته وثقة مجلس إدارة الاتحاد بالصقور الخضر، كاشفًا عن اجتماعات عدة تمت مع اللاعبين وتحفيزهم بشكلٍ أكبر للمرحلة المقبلة.