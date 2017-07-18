قتلى وجرحى بانفجار في مخيم الركبان على الحدود مع سوريا

صراحة – وكالات : قال مصدر مطلع على شؤون مخيم الركبان للاجئين السوريين إن انفجارا وقع في إحدى الخيم أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، جميعهم من عائلة واحدة، مساء الثلاثاء.

وقال المصدر إن أطفالا وجدوا عبوة ناسفة وجلبوها إلى خيمتهم، ما أدى إلى انفجارها ووفاة الأب وطفل وإصابة الأم وطفلتين.

إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس عشائر تدمر والبادية، عضو مجلس إدارة مكتب الإغاثة في مخيم الركبان الواقع قرب الحدود الأردنية مع سوريا محمد أحمد درباس، إن الأنباء تضاربت حول طبيعة الانفجار.

وأشار إلى أنه يعتقد أن يكون بسبب عبث الأطفال بعبوة ناسفة، بينما يقول آخرون إنه ناجم عن فرن غازي.

وأضاف درباس أنه تم نقل المصابين إلى مركز جسور الأمل الصحي داخل المخيم لتلقي العلاجات، مؤكدا أن هناك محاولات لإدخالهم إلى الحدود الأردنية لأن إصابتهم خطيرة.