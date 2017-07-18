النفط يرتفع مع امتصاص قوة الطلب لوفرة المعروض

صراحة – وكالات: ارتفع النفط يوم الثلاثاء مع زيادة الطلب ليسحب قدرا من الفائض في إمدادات أوبك والولايات المتحدة لكن متعاملين يقولون إن السوق تتحرك في نطاق ضيق.

وبحلول الساعة 1150 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 70 سنتا إلى 49.12 دولار للبرميل وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا إلى 46.67 دولار.

وفي مؤشر على قوة الطلب، أظهرت بيانات يوم الاثنين أن شركات التكرير في الصين زادت استهلاك الخام في يونيو حزيران إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

لكن العديد من الأسواق متخمة بالإمدادات ويجرى تداول النفط للتسليم الفوري بخصومات كبيرة عن العقود الآجلة في أماكن عدة من العالم. ونتيجة لذلك فإن أسعار النفط الخام عند نحو نصف المستويات المسجلة قبل ثلاث سنوات.

وعجز اتفاق، أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء بالمنظمة لخفض الإمدادات نحو 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير كانون الثاني من هذا العام ومارس آذار 2018، حتى الآن عن إحداث شح في السوق أو دفع الأسعار للارتفاع.

ورغم أن العديد من دول أوبك تُقيد الإنتاج فإن آخرين من بينهم نيجيريا وليبيا سُمح لهم بزيادته.

وقالت الإكوادور، وهي منتج صغير في أوبك، يوم الثلاثاء إنها لا تخفض إنتاجها 26 ألف برميل يوميا كما في الاتفاق بسبب عجز الموازنة الذي تعاني منه البلاد.

ويزيد الإنتاج الأمريكي أيضا على نحو مطرد.