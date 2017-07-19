العبادي يدعو المنظمات الدولية إلى التحقق من صحة مصادر معلوماتها

صراحة – وكالات : دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، المنظمات الدولية إلى التحقق من صحة مصادر معلوماتها في العراق، مؤكدا عدم تنفيذ “عقوبة جماعية” ضد المدنيين .

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن “بعض تقارير المنظمات الدولية تشجع الإرهابيين على قتل الأبرياء”، داعيا تلك المنظمات إلى “التحقق من صحة مصادر معلوماتها في العراق”.

وأضاف العبادي “نحن بحاجة ماسة إلى مصالحة مجتمعية لإفشال مخططات الإرهاب، والعقوبة الجماعية لا مكان لها بيننا”.

وأكد العبادي أن “القوات الأمنية واعية لكل محاولات لإثارة الفتن وشق الصفوف”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهمت، قبل أيام، قوات الأمن العراقية بنقل نحو 170 عائلة مع “عناصر مزعومة من داعش” إلى “مخيم لإعادة التأهيل” شرق الموصل، مطالبة السلطات المحلية بإخلاء العائلات التي يعتقد أنها على صلة بالتنظيم، فيما أشارت إلى أن العديد منها استهدفت بـ”التهديدات والهجمات”.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الاثنين، إنه لا يمكن تأكيد صحة تقارير تحدثت عن وجود “تجاوزات” من قبل القوات العراقية في مدينة الموصل بعد تحريرها من قبضة تنظيم “داعش”.