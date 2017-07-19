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19 يوليو, 2017   782

إخلاء بلدة في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

أحد رجال مكافحة حرائق الغابات الأمريكيين يراقب النيران أثناء عملية قرب سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية في صورة يوم 16 يوليو تموز 2017. (صورة لرويترز ويتم توزيعها كما تلقتها كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

صراحة – وكالات : أمرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بإجلاء سكان بلدة صغيرة قرب متنزه يوسيميتي الوطني يوم امس في وقت تكافح فيه فرق الإطفاء حريق غابات خرج عن السيطرة.

وصدر الأمر لسكان بلدة ماريبوسا الواقعة في جبال سيرا نيفادا إلى الجنوب الغربي من يوسيميتي بوسط كاليفورنيا بالمغادرة مع اقتراب الحريق من منطقتهم.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا على موقعها الالكتروني “واصلت النيران الانتشار بنشاط طوال الليل بسبب وفرة الوقود والتضاريس الشديدة الانحدار”.

واندلع الحريق يوم الأحد وأتى منذ ذلك الحين على حوالي 19500 فدان من الغابات. ويشكل الحريق خطرا أيضا على عدة بلدات صغيرة أخرى.

وهذا الحريق من بين أكثر من 30 حريق غابات منتشرة في أرجاء غرب الولايات المتحدة حيث أصدرت السلطات أوامر إخلاء وتحذيرات في كاليفورنيا وأوريجون ونيفادا.

 

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