إخلاء بلدة في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

صراحة – وكالات : أمرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بإجلاء سكان بلدة صغيرة قرب متنزه يوسيميتي الوطني يوم امس في وقت تكافح فيه فرق الإطفاء حريق غابات خرج عن السيطرة.

وصدر الأمر لسكان بلدة ماريبوسا الواقعة في جبال سيرا نيفادا إلى الجنوب الغربي من يوسيميتي بوسط كاليفورنيا بالمغادرة مع اقتراب الحريق من منطقتهم.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا على موقعها الالكتروني “واصلت النيران الانتشار بنشاط طوال الليل بسبب وفرة الوقود والتضاريس الشديدة الانحدار”.

واندلع الحريق يوم الأحد وأتى منذ ذلك الحين على حوالي 19500 فدان من الغابات. ويشكل الحريق خطرا أيضا على عدة بلدات صغيرة أخرى.

وهذا الحريق من بين أكثر من 30 حريق غابات منتشرة في أرجاء غرب الولايات المتحدة حيث أصدرت السلطات أوامر إخلاء وتحذيرات في كاليفورنيا وأوريجون ونيفادا.