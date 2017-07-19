جنرال أمريكي يقرّ بقدرة بيونغ يانغ على ضرب الولايات المتحدة

أعلن جنرال أمريكي، أمس، أن كوريا الشمالية لديها “بوضوح” القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصاروخ بالستي عابر للقارات، لكن دون أن تتمكن بعد من إصابة أهداف دقيقة.

وقال الجنرال بول سيلفا، نائب رئيس أركان الجيوش الأمريكية، إنه يشك في قدرة كوريا الشمالية على ضرب الولايات المتحدة بدقة، مضيفا، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: “أوافق التقييم القائل إن كوريا الشمالية تتجه بسرعة نحو تطوير قدرة تتعلق بالصواريخ البالستية العابرة للقارات”.

وتابع: “ما يقوله لي الخبراء هو إن الكوريين الشماليين لم يثبتوا بعد القدرة على توجيه صواريخهم والسيطرة عليها، ما سيكون ضروريا” لضرب الهدف بدقة.

وقال الجنرال: “في ما يتعلق بالمدى، واضح أنهم قادرون على ذلك”، أي بلوغ الأراضي الأمريكية.

وفي الرابع من الشهر الجاري، أطلقت بيونغ يانغ بنجاح أول صاروخ عابر للقارات قادر، بحسب خبراء، على ضرب الأراضي الأمريكية في ألاسكا أو هاواي.