الحرارة العالية تودي بحياة 6 أشخاص في اليابان

صراحة – وكالات : أعلنت السلطات اليابانية أن 6 أشخاص لقوا حتفهم، في حين نقل 7680 آخرون إلى مستشفيات، خلال الأسبوع الماضي، بعد أن استقرت درجة الحرارة قرب مستوى +35 مئوية في معظم أرجاء البلاد.

وأشارت خدمة الإطفاء اليابانية التي تشرف على خدمة الإسعاف إلى أن هذه الأرقام تزيد بنحو ضعفين عن الأرقام التي سجلت خلال الأسبوع ما قبل السابق، مضيفة أن 170 شخصا ممن دخلوا المستشفى، سيخضعون للعلاج لمدة أكثر من ثلاثة أسابيع، فيما سيمضي 2500 آخرون في المستشفيات وقتا أقل.

ويشكل المسنون، الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، أكثر من نصف المتضررين.

ومن المتوقع بقاء الأجواء حارة خلال الأسبوع الجاري.