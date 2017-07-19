“حسن الظن بالله حقيقته وثمراته” ندوة علمية بالرياض

صراحة-واس:ينظم مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض غداً، ندوة علمية بعنوان “حسن الظن بالله حقيقته وثمراته”, وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله .

ويشارك في الندوة التي ستقام بعد صلاة المغرب، الدكتور عبدالله بن زيد المسلم, وسلطان بن عبدالرحمن العيد.

وسيتولى سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ التعلق على محاور الندوة، والإجابة عن أسئلة الحضور.

وسيقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية في مدينة الرياض ــ بإذن الله تعالى ــ بنقل حي ومباشر للمحاضرة على شبكة المعلومات الدولية عبر موقع periscope.tv/jaliatalazizia.