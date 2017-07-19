“العمل والتنمية الاجتماعية”: ضبط 227 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس خلال 32 يومًا

صراحة-الرياض:ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال فرقها التفتيشية العاملة بالميدان، 227 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وذلك منذ سريان القرار في العشرين من رمضان الماضي، وحتى أمس الأول.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن تطبيق “معاً للرصد” استقبل أغلب بلاغات قرار منع العمل تحت أشعة الشمس الواردة للوزارة، كما استقبل مركز الاتصال 19911 عددًا من البلاغات، مشيرًا إلى أن منطقة الرياض سجلت أعلى المناطق من حيث أعداد البلاغات، تلتها المنطقة الشرقية، فيما توزعت باقي البلاغات على مناطق متفرقة من المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس طوال فترة الحظر، عبر الزيارات التفتيشية المباشرة واستقبال البلاغات، حرصًا منها على سلامة وصحة العاملين، وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية لهم.

وأشار أبا الخيل، إلى أن القرار الوزاري لمنع العمل تحت أشعة الشمس ينص على: “أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس، من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً، خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي”.

ودعا أبا الخيل، إلى التواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.