“العمل والتنمية الاجتماعية” تواصل حملاتها التوعوية الموجهة للعمالة المنزلية وأصحاب العمل

صراحة-الرياض:تواصل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة خدمات العملاء والعلاقات العمالية، حملاتها التوعوية للعمالة المنزلية وأصحاب العمل، ضمن مبادرات الثقافة العمالية التي تنظمها الوزارة في المراكز التجارية ومكاتب العمل، في عدد من مناطق المملكة، تحت شعار “سوق عمل واعٍ”.

وتهدف الحملة، التي بدأت في المنطقة الشرقية في مجمع الظهران مول، ومنطقة الرياض في مجمع السلام مول يوم الإثنين الماضي، وتستمر 10 أيام، إلى توعية العمالة المنزلية بعقود العمل وما تحتويه من واجبات وحقوق، ونظام الإجازات والرعاية الصحية للعامل المنزلي، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة وعقوبات وغرامات العامل المخالف للائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من جهة، وتوعية أصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم وشروط فسخ العقد والعقوبات المترتبة على مخالفاته من جهة أخرى.

يذكر أن الحملة انطلقت في العاشر من مايو الماضي، ونفذت في منطقة الرياض والشرقية ومحافظة جدة.