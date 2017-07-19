“البحري ” تضم ناقلة النفط العملاقة “أسلاف” إلى أسطولها لتعزز مكانتها العالمية في قطاع نقل النفط

صراحة-الرياض:أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن انضمام ناقلة النفط العملاقة “أسلاف” إلى أسطولها من ناقلات النفط.

وتبلغ حمولة الناقلة الجديدة 300 ألف طن ساكن، وهي الناقلة الـ 39 المخصصة لنقل النفط.

وتسلمت (البحري) ناقلة النفط العملاقة “أسلاف” في حوض موكبو البحري التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مقاطعة جيولا الجنوبية بكوريا الجنوبية، ليصل إجمالي أسطول (البحري) إلى 86 سفينة متعددة الاستخدامات بما فيها ناقلات النفط.

وأوضح الرئيس التنفيذي المُكلَّف لشركة (البحري) علي الحربي، أن انضمام الناقلة الجديدة من شأنه أن يعزز من مكانة (البحري) الرائدة في قطاع نقل النفط على الصعيد العالمي، مبيناً أن “أسلاف” هي ثالث ناقلة نفط عملاقة تنضم إلى أسطول (البحري) هذا العام، حيث انضمت قبلها الناقلتان “أمجاد” في فبراير، و “محّارة” في يونيو من هذا العام، بهدف المحافظة على مكانة (البحري) بوصفها إحدى أكبر الشركات المالكة والمشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم.

وتلتزم (البحري) بشكل فعال في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر توسيع خدماتها وتطويرها باستمرار وبالتالي فتح الآفاق لمزيد من خطوط التجارة الجديدة وتعزيز موقع المملكة بوصفها البوابة الإقليمية لثلاث قارات في مجال الخدمات اللوجستية.