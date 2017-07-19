“الخطوط السعودية” ترفع الحظر عن حمل الأجهزة المحمولة داخل مقصورات الضيوف

صراحة-الرياض:أعلنت الخطوط السعودية, رفع الحظر المفروض سابقاً على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة مع المسافرين, وبإمكان ضيوفها المسافرين على رحلاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية اصطحاب أجهزتهم الإلكترونية معهم بدءاً من اليوم.

وأفاد مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب أن “السعودية” تلقت إشعاراً من الهيئة العامة للطيران المدني يفيد بأن إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية رفعت الحظر المفروض على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة مع المسافرين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة, ومطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قام فريق من الإدارة بتفقد الإجراءات الأمنية المتبعة في المطارين واطمأن على دقتها.

ونوه الطيب بجهود الهيئة العامة للطيران المدني, ضمن مسؤولياتها في تنسيق ومتابعة إجراءات رفع الحظر عن اصطحاب الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة مع المسافرين.