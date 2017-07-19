النفط يهبط متأثرا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج أوبك

صراحة-وكالات:تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء مع تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي من الوقود بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية واستمرار ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وبحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 48.63 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 46.20 دولار للبرميل.

ومنذ بداية العام انخفضت أسعار الخام بنحو 15 بالمئة مما يجعل النفط أحد أسوأ السلع الأولية أداء في عام 2017.

وقال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 14 يوليو تموز إلى 497.2 مليون برميل.

وخارج الولايات المتحدة لا تزال إمدادات أوبك مرتفعة رغم تعهدها بخفض الإنتاج وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا عضوي المنظمة