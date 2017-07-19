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19 يوليو, 2017   2162

الذهب ينخفض مع تعافي الدولار من أدنى مستوى في شهور

سبائك ذهبية في الما اتا يوم 30 سبتمبر أيلول 2016. تصوير: ماريا جوردييفا - رويترز

 

صراحة-وكالات: انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تعافي الدولار قليلا بعد هبوطه لأدنى مستوى في عدة شهور رغم استمرار الضغوط على العملة الأمريكية بعد انحسار توقعات تشديد السياسة النقدية بالولايات المتحدة في العام الحالي والتوتر السياسي في واشنطن.

وبحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1240.11 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن النفيس صعد إلى أعلى مستوى منذ 30 يونيو حزيران في الجلسة السابقة عند 1244.56 دولار للأوقية.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.2 بالمئة إلى 1239.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.24 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.

ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 918.45 دولار للأوقية. ويوم الاثنين وصل البلاتين لأعلى مستوى منذ منتصف يونيو حزيران.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 860.55 دولار للأوقية.

 

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