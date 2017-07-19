جمرك ميناء الملك عبدالله يحبط محاولة تهريب أكثر من 67 كيلوجرام من مادة “الكوكايين” المخدّرة

صراحة-الرياض:تمكّن جمرك ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من مادة “الكوكايين” المخدّرة بلغت (67,369) سبعة وستون كيلوجرام وثلاثمائة وتسعة وستون جرام، كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وفي التفاصيل يقول الأستاذ محمد المحمادي مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالله: أنه وردت للجمرك إرسالية “دجاج مجمّد” محمولة داخل حاويات مُبرّدة، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة على الحاويات وحمولتها عُثر على كمية من مادة “الكوكايين” المخدّرة بلغ وزنها (67,369) سبعة وستون كيلوجرام وثلاثمائة وتسعة وستون جرام, وأشار المحمادي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.