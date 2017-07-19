مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7229.56 نقطة

صراحة – خالد الحسين : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 25.13 نقطة ليقفل عند مستوى 7229.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 137 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 75 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين, وميد غلف للتأمين, وولاء, والمملكة، والإنماء الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات المواساة, وأسواق العثيم, وزين السعودية، والسعودي الفرنسي، وإكسترا, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.91% و 2.11% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء ودار الأركان, وكيان السعودية، وسابك، وجدوى ريت الحرمين هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي، والأبحاث والتسويق، والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 25.68 نقطة ليقفل عند مستوى 3593.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 109 آلاف سهم تقاسمتها 182 صفقة.