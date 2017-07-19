مركز القلب في عرعر يجري 16 عملية قلب مفتوح و 324 قسطرة خلال 3 اشهر

صراحة – فيصل القحطاني : أجرى مركز القلب بعرعر خلال الأشهر الثلاثة الماضية 16 عملية قلب مفتوح، إضافة إلى إجراء 324 عملية قسطرة، كما قدم خدماته الصحية والعلاجية لعدد 5649 مراجعاً، وقام باستخدام جهاز الإيكمو مع 3 حالات وجميعها تكللت بالنجاح – ولله الحمد -.

وأكدت صحة منطقة الحدود الشمالية، أن مركز القلب بعرعر يقدم خدماته لجميع مرضى المنطقة، إضافة إلى استقبال الحالات من المناطق المجاورة المحولة عن طريق الاخلاء الطبي.

وفي سياق متصل وبعد إدخال خدمة استخدام جهاز الاكمو “القلب والرئة الصناعية”، منذ عام في علاج المرضى في قسم جراحة القلب في عرعر، فقد تم استخدام الجهاز حتى حينه في علاج 14 حالة، حيث أسهمت هذه الخدمة في مساعدة جزء من هؤلاء المرضى