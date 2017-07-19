منتخب القوى يختتم مشاركته العربية بـ 12 ميدالية

صراحة – محمد المحسن : اختتم المنتخب السعودي الأول لألعاب القوى مشاركته في البطولة العربية الـ 20 لألعاب القوى التي استضافتها تونس بتحقيق 12 ميدالية ” 3 ذهبيات ، و 6 فضيات ، و 3 برونزيات ” .

وشهد اليوم الأخير من منافسات البطولة تحقيق نجوم الأخضر 4 ميداليات ” 3 فضيات و برونزية ” جاءت عن طريق العداء فهاد السبيعي بفوزه بفضية سباق الـ 200 متر ، فيما أحرز زميله سلطان الداودي الفضية الثانية في منافسة رمي القرص بعد أن رمى لمسافة 58.89 متراً .

وحقق اللاعب العشاري أحمد الياسين الفضية الثالثة في منافسة العشاري بعد حصوله على 6265 نقطة ، فيما حصد فريق التتابع 4 × 400 المكون من العدائين اسماعيل الصبياني و عبدالله دجميت و صابر سعيد ومازن ياسين برونزية سباق التتابع .

وأبدى رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بكر رضاه عن النتائج التي تحققت في البطولة ، مشيراً إلى أن النتائج تعد جيدة قياساً على غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابات ، مؤكداً أن العمل سيتواصل استعداداً للمشاركات المقبلة.