مدير تعليم الطائف يؤكد على أهمية بناء المنظومة القيمية للطلاب من خلال “إجازتي 2”

صراحة – خالد الحسين : أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف محمد بن عامر النفيعي أهمية بناء المنظومة القيمية للطلاب من خلال المسارات الخمسة التي اعتمدتها الوزارة في برنامج إجازتي 2 بالأندية الموسمية وأندية الحي.

وأوضح في تصريح صحفي على هامش ورشة عمل نظمتها إدارة النشاط الطلابي لشرح نماذج تقييم الأندية والمسارات في برنامج إجازتي 2 لأندية الحي والأندية الموسمية بحضور مساعده للشؤون التعليمية فهاد الذويبي وعدد من مديري الإدارات وقادة الأندية أن المسارات التي اعتمدتها الوزارة تعبِّر عن الحياة اليومية للطالب ومن الضروري بناء الجانب القيمي للطلاب مما يضعهم على المسار الصحيح، حاثا قائدي الأندية الموسمية وأندية الحي على الابداع والتجديد والتميز في البرامج والأنشطة المقدمة للطلاب والتي تكسبهم الحيوية والتفاعل والنشاط.

ودشن النفيعي مسابقة حصانة الإلكترونية لأندية الحي والأندية الموسمية “طلاب و طالبات” التي تنظمها وحدة التوعية الفكرية “حصانة” بالشراكة مع إدارة النشاط الطلابي للطلاب و الطالبات، وتهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتحصين المجتمع التعليمي من المهددات الفكرية وبناء المواطن الصالح.

وتستهدف المسابقة منسوبي ومنسوبات أندية الحي والأندية الموسمية من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وأولياء أمور وتستمر لـ10 أيام حتى الرابع من ذو القعدة القادم، كما نظمت إدارة نشاط الطالبات ورشة عمل لقائدات الأندية لشرح نماذج التقييم وإطلاق مسابقة حصانة في أندية الطالبات بحضور مديرة إدارة نشاط الطالبات وقائدات الأندية.