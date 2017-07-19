الغفيص: الوزارة تعمل على مجموعة من المبادرات الساعية إلى دعم عمليات التوطين

صراحة – نواف العايد : التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم في مقر الوزارة بمدينة الرياض، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل البري والخدمات اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري وأعضاء اللجنة، بحضور نائب الوزير أحمد بن صالح الحميدان، وعدد من وكلاء الوزارة، والمستثمرين بالقطاع.

وأكد الدكتور علي الغفيص في بداية اللقاء على العلاقة التكاملية بين الوزارة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى دعم سوق العمل، وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في بيئات عمل آمنة ومستقرة ومنتجة ومحفزة.

وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إلى أن الوزارة تعمل على مجموعة من المبادرات والمسارات الساعية إلى تنظيم سوق العمل، ودعم عمليات التوطين، وتذليل العقبات التي قد تواجهها منشآت القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية التنموية، انسجاما مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وقال” إن من المهم التفكير بجدية خلال المرحلة المقبلة لإيجاد الفرص التي تمكن الشباب من العمل، ومعالجة الانكشاف المهني في عدد من المهن ومنها في قطاع النقل البري، مضيفا أنه سيشكل فريق عمل مشترك بين الوزارة وقطاع النقل البري لتحديد المسارات التي سيتم العمل على تحقيقها ودعم آليات تدريب الكوادر الوطنية للحصول على فرص التدريب المنتهية بالعمل في منشآت النقل البري”، موضحاً في الوقت ذاته بأن الوزارة ستأخذ كل طرح في اللقاء باهتمام عالي ودراسته سعياً إلى تطوير القطاع وتنميته.