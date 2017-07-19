“التعليم” تكشف تزايد أعداد المستثمرين المتقدمين بخطط انتقالية لمباني تعليمية جديدة

صراحة – فيصل القحطاني : كشفت وزارة التعليم عن تزايد أعداد المستثمرين والمستثمرات الذين تقدموا بخطط انتقالية لمباني تعليمية جديدة بمختلف مدن ومحافظات المملكة، منذ إعلانها وقف التراخيص عن المدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة، وإعطاء المدارس القائمة في مباني غير تعليمية فرصة عامين دراسيين للانتقال لمباني مصممة لأغراض تعليمية.

وأكدت الوزارة في تقرير أعدته بهذا الشأن أن ( 931 ) مستثمرا ومستثمرة قدموا خططهم الانتقالية بعد صدور القرار وجاءت في كل من الخرج (25) , شقراء (8) , عفيف (8) , المجمعة (2) , مكة المكرمة (46) الطائف (9) , الليث (2) , المدينة المنورة (27) , ينبع (29) , القصيم (15) , البكيرية (10) , عنيزة (10) , الأحساء (17) , حفر الباطن (23) , عسير (29) , بيشة (10) محايل عسير (4) , تبوك (65) , حائل (16) , الحدود الشمالية (16) , جازان (5) نجران (19) , الباحة (9) , الجوف (57) , القريات (1) , جدة (291) , الشرقية (45) الرياض (131), العلا (2) .

وفي ذات السياق تم انتقال (49) مستثمرا ومستثمرة إلى مباني تعليمية بعد صدور القرار موزعين على مناطق ومحافظات المملكة في كل من الرياض (6) , المدينة المنورة (8) , الخرج (2), جدة (7) ،الحدود الشمالية (8) , تبوك (6) ,ينبع (3) , الدوادمي (4) ,عفيف (1) , القصيم (2) , عسير (2) .

وجرى الافتتاح والترخيص لعدد (76) مدرسة في مباني تعليمية وذلك في المجمعة (1) , الشرقية (12) , حفر الباطن (1) , بيشة (15) , جازان (1) , صبيا (1) جدة ( 6) , الرياض (6),ينبع (7), الدوادمي (1) , الطائف (5) , القصيم (13), القويعية (1) , عسير (2) , مكة المكرمة (4) .

بينما قدمَ (154) مستثمرا ومستثمرة مباني تعليمية لازالت قيد الإنشاء وذلك في كل من الرياض (8) ,حفر الباطن (4) , بيشة (1), تبوك (16) , جازان (7) , صبيا (1) , نجران (2) , الليث (1) , الأحساء (2) , ينبع (20), حوطة بني تميم (2) ,الباحة (3),جده (31), الطائف (9) , القصيم (5) , عسير (7) , الشرقية (6) , مكة المكرمة (6) , المدينة المنورة (21) , صبيا (2) .