الخدمة المدنية : خمسة إعلانات وظيفية متبقية من الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية

صراحة – محمد المحسن :أنهت وزارة الخدمة المدنية ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي 1438هـ/1439هـ، أربعة إعلانات وظيفية وتوجيه المرشحين من خلالها للجهات الحكومية لمباشرة أعمالهم وذلك من أصل تسعة إعلانات مدرجة في الخطة المعدة لذلك، حيث انتهت من إعلانين للوظائف الصحية، وإعلان للوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وإعلان للوظائف الهندسية .

وتستعد الوزارة من جهة أخرى من خلال ما تبقى من الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي إلى طرح خمسة إعلانات وظيفية، يأتي في مقدمتها الإعلان عن الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، الذي سبق وأن أوضحت الوزارة إلى تأجيل طرحه من 19 من شهر شوال الحالي ، إلى 14 من شهر ذو القعدة المقبل، بهدف رغبتها لمنح الجهات الحكومية فرصة أكبر لتسجيل احتياجها من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، ومن ثم إعلان الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الوظائف الإدارية) في 23 ذو الحجة، ومن ثم إعلانين للوظائف الصحية في 15 محرم و 20 صفر .

وتختتم الجدولة الزمنية لخطط الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي، بطرح إعلان الوظائف الهندسية في 5 من شهر ربيع الأول المقبل.

مما يذكر أن وزارة الخدمة المدنية تعلن عن خطتها الزمنية السنوية للإعلانات الوظيفية لكل عام مالي، للوظائف من المرتبة العاشرة فما دون من مختلف السلالم الوظيفية، حيث تعتمد خطة الإعلانات على ما تزود به الوزارة من الوظائف الواردة من الجهات الحكومية حسب الفترات المحددة في كل إعلان، ويحق للوزارة التعديل على مواعيد طرح الإعلانات وتعديلها متى ما دعت الحاجة لذلك، مع إدراج إعلانات أخرى ضمن الجدولة، والتي تعتمد على الاحتياج الوارد من الجهات الحكومية .