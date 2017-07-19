جامعة الأمير سطام بالخرج تطلق برامج النادي الصيفي للطالبات الأحد القادم

صراحة – نواف العايد : تطلق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأحد القادم فعاليات وبرامج النادي الصيفي الخامس للطالبات ، في مقر الجامعة بمدينة السيح وفِي كلية التربية بالدلم وفِي فروع الجامعة بحوطة بني تميم ، والأفلاج ، والسليل ووادي الدواسر.
وأوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة دلال المطرفي أنه خطط وبرامج النادي اعتمدت لهذا العام على مبدأ المشاركة والتحفيز وتنمية القيم لدى الطالبات وتتضمن مجموعة من البرامج المجتمعية التطوعية ، وبرامج في تنمية المهارات العملية والفنية ، وإكسابهن الخبرات الاجتماعية كالتعاون والمشاركة في إنجاز الأعمال ، إضافة إلى تنمية قدراتهن العلمية في عدد من المجالات الأكاديمية ، ومنها اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وتفعيل دور الجامعات الاجتماعي والفكري والثقافي ، وإرساءً للقيم الدينية والوطنية.