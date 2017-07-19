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19 يوليو, 2017   3151

جامعة الأمير سطام بالخرج تطلق برامج النادي الصيفي للطالبات الأحد القادم

جامعة الأمير سطام

صراحة – نواف العايد : تطلق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأحد القادم فعاليات وبرامج النادي الصيفي الخامس للطالبات ، في مقر الجامعة بمدينة السيح وفِي كلية التربية بالدلم وفِي فروع الجامعة بحوطة بني تميم ، والأفلاج ، والسليل ووادي الدواسر.
‏ وأوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة دلال المطرفي أنه خطط وبرامج النادي اعتمدت لهذا العام على مبدأ المشاركة والتحفيز وتنمية القيم لدى الطالبات وتتضمن مجموعة من البرامج المجتمعية التطوعية ، وبرامج في تنمية المهارات العملية والفنية ، وإكسابهن الخبرات الاجتماعية كالتعاون والمشاركة في إنجاز الأعمال ، إضافة إلى تنمية قدراتهن العلمية في عدد من المجالات الأكاديمية ، ومنها اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وتفعيل دور الجامعات الاجتماعي والفكري والثقافي ، وإرساءً للقيم الدينية والوطنية.

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