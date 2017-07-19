الأمير عبدالعزيز بن فهد يوجه بإجراء دراسة بحثية عميقة عن تنمية منطقة الجوف

صراحة – محمد المحسن : وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري بإجراء دراسة بحثية عميقة بما يخص متطلبات المنطقة في التنمية والبنى التحتية والسياحية والاستثمارية, كما وجه معالي مدير الجامعة بعقد لقاء مفتوح مع طلبة الجامعة للاستماع إلى مطالبهم عن قرب يعقد مع بداية العام الدراسي الجديد بالتزامن مع زيارة سموه للاطلاع على منشآت الجامعة .

جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، معالي مدير الجامعة يرافقه عدد من أعضاء مجلس الجامعة .

وقدم الدكتور البشري لسموه إيجازا عن مشروعات الجامعة منذ نشأتها في بناء الكليات للبنين والبنات في مدينة سكاكا ومحافظة القريات ودومة الجندل وطبرجل ، بالإضافة إلى إنجازات الجامعة في عقد المؤتمرات والكراسي البحثية والعلمية , كما تسلم سموه من مدير جامعة الجوف عددا من المطبوعات والمجلات العلمية المعترف بها وتصدرها جامعة الجوف وسلسة من مطبوعات الجامعة بعنوان ” وطنيات ” والتي تعنى بوحدة المملكة منذ نشأتها .

واستمع سمو نائب أمير منطقة الجوف من عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور بندر بن مزعل الشمري آلية التسجيل الإلكترونية في الجامعة منذ تقديم الطلاب للالتحاق بالجامعة وحتى إصدار الرقم الجامعي له , كما توفر العمادة للطلبة أكثر من 70 خدمة إلكترونية دون حاجة الطالب إلى مراجعة العمادة منذ دخوله الجامعة حتى تخرجه .

وأضاف الدكتور الشمري أن الجامعة يدرس فيها أكثر من 25 ألف طالب وطالبة في كافة فروعها يشكل أبناء المنطقة منهم ما يقارب 85 % .

وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد على التعاون بين إمارة المنطقة والجامعة فيما تحتاجه الجامعة من الإمارة والعكس فيما يتعلق بإجراء الدراسات والبحوث في خدمة المنطقة , مثمنا للجامعة والقائمين عليها خدمة أبناء هذا الوطن المعطاء ودعمهم وتشجيعهم في مواصلة تعليمهم العالي وتقديم أفضل الخدمات العلمية لهم وفق التقنيات الحديثة المتبعة في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .