تشكيل لجنة إشرافية لبرنامج خدمة المجتمع برئاسة وكيل الوزارة للتعليم

صراحة – نواف العايد : أصدر معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي قراراً بتشكيل لجنة إشرافية لبرنامج خدمة المجتمع برئاسة وكيل الوزارة للتعليم الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد، وحضور مدراء النشاط التعليمي والاجتماعي والثقافي ، وممثلين من هيئة توليد الوظائف .

ويأتي إصدار القرار في إطار التعاون بين وزارة التعليم وهيئة توليد الوظائف، بشأن برنامج “خدمة المجتمع” الذي يهدف إلى تحفيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلبة لخدمة مجتمعهم ، وإكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق النجاح في حياتهم وفي بيئات العمل المستقبلية .

وتتولى اللجنة الإشراف على برنامج ” خدمة المجتمع ” ، واعتماد خطة تنفيذ البرنامج وفق مراحل التنفيذ المعتمدة (مرحلة التطبيق التجريبي ، مرحلة التعميم) ، واعتماد الإطار العام للبرنامج ، وإقرار الموضوعات التي يتم اختيارها لتدريب الطلبة عليها ، واعتماد التقارير الختامية للبرنامج .

ووجه معاليه بتشكيل لجنة تنفيذية لبرنامج “خدمة المجتمع ” برئاسة مديرة عام نشاط الطالبات ، وعضوية مدير النشاط الاجتماعي ، ومديرة النشاط الثقافي والاجتماعي ، وممثلين من هيئة توليد الوظائف ، ومشرفة النشاط الثقافي والاجتماعي .

وتقوم اللجنة بمهمة إعداد الخطة التنفيذية للبرنامج وفق مراحل التنفيذ المعتمدة (مرحلة التطبيق التجريبي ، مرحلة التعميم) ، وإعداد الإطار العام للبرنامج ، ومتابعة المنصة الإلكترونية للبرنامج ، واقتراح الموضوعات التي تتضمنها الحقائب التدريبية ، ومتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي ، ومتابعة تنفيذ البرنامج في إدارات التعليم ورفع تقارير البرنامج الختامية للجنة الإشرافية .