وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية يلتقي عدداً من السفراء

صراحة – فيصل القحطاني : أجرى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل سراج مرداد سلسلة من اللقاءات بمكتبه بديوان الوزارة اليوم الأربعاء 25/10/1438هـ بعدد من رؤساء البعثات الأجنبية في المملكة.

فقد التقى الدكتور مرداد القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض كريستوفر هينزيل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين والأحداث الراهنة في المنطقة.

كما التقى سفير الجمهورية اليمنية في الرياض، السفير شايع محسن الزنداني، وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

كما التقى سفير جمهورية الصين الشعبية في الرياض، لي هوا شين، وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.