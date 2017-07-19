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19 يوليو, 2017   966

الاتحاد يخسر أولى ودياته أمام أستون فيلا الإنجليزي

2017-07-19_185754

صراحة – نواف العايد : خسر الفريق الأول بنادي الاتحاد السعودي من أستون فيلا الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم في أولى مباريات الفريق الودية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد .
وجرت المباراة بين الفريقين ضمن معسكر الاتحاد الإعدادي المقام حاليًا بالنمسا حيث بادر بالتسجيل محترف الاتحاد كارلوس فيلانوفا في الدقيقة ( 33 ) ، ليدرك فريق أستون فيلا التعادل في الدقيقة ( 56 ) ، بعدها عاد للتسجيل الاتحاد عن طريق لاعبه فهد المولد في الدقيقة (60 ) ، وبعدها بـ 9 دقائق أدرك الفريق الإنجليزي هدف التعادل ، ثم أضاف استون فيلا الهدف الثالث بالدقائق الأخيرة ( 90 ) من المباراة .

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