ابا الخيل: 32 ألف فرصة تدريبية تم توفيرها للطلاب والطالبات ضمن برنامج صيفي

صراحة – محمد المحسن : اوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية خالد أبا الخيل ان 32 ألف فرصة تدريبية تم توفيرها للطلاب والطالبات ضمن برنامج صيفي .

“صيفي” هو برنامج تدريب الطلاب المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”, والذي يهدف إلى تمكين الشباب السعودي من الدخول لسوق العمل بشكل أفضل.

ستكون بداية برنامج التدريب الصيفي لهذا العام بتاريخ 23 يوليو ولمدة 4 أسابيع. نهيب بمنشات القطاع الخاص طرح الفرص التدريبية قبل تاريخ 17 يوليو امتثالا للأمر السامي والقرار الوزاري.

ودعا ابا الخيل الى التسجيل قبل نهاية يوم السبت 22 يوليو الجاري

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