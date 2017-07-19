تعديل حكومي محدود في تركيا

صراحة – وكالات: اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الاربعاء عن تعديل حكومي لا يتضمن تغييرات كبيرة، مع الابقاء على المسؤولين الرئيسيين عن الاقتصاد وتعيين مقربين من الرئيس رجب طيب اردوغان في مناصب نواب رئيس الوزراء.

وبقي 15 من اعضاء الحكومة ال25 في مناصبهم، وبدل خمسة آخرون حقائبهم، بينما تم تغيير ستة وزراء، كما قال يلديريم في مؤتمر صحافي في انقرة بعد لقاء لم يكن مقررا من قبل مع اردوغان.

وقال يلديريم بعد اعلانه التشكيلة الحكومية الجديدة ان هذا التعديل المحدود يهدف الى “ضخ دم جديد”. واضاف ان “تعديلات تجري في بعض الاحيان عندما يكون التغيير ضروريا”.

والتغيير الاساسي طال فريق نواب رئيس الحكومة حيث تم تغيير اربعة من هؤلاء الخمسة. ودخل الى الحكومة بذلك وزير العدل السابق بكر بوزداغ ووزير الدفاع فكري ايشيك المواليان لاردوغان.

وتولى حقيبتيهما على التوالي عبد الحميد غل الذي دخل الحكومة للمرة الاولى، ونور الدين جانيكلي الذي شغل في الماضي منصب نائب الوزراء.

وبقي المسؤولون الرئيسيون عن الاقتصاد الذين يتابعهم المراقبون بدقة، في مناصبهم، مثل نائب رئيس الوزراء محمد شيمشيك الذي يلقى تقديرا من قبل اسواق المال، وكذلك وزيري الاقتصاد والمال.

ولم تطل التعديلات حقائب الخارجية والشؤون الاوروبية والداخلية. وبقي وزير الطاقة وصهر اردوغان براءات البيرق في منصبه على الرغم توقعات المراقبين بترقيته.

ودخل ستة وزراء جدد الى الحكومة بينهم جوليدة صاري أر أوغلو ثاني امرأة تتولى حقيبة وزارية.

وعين الناطق السابق باسم الحكومة نعمان كورتولموش وزيرا للثقافة والسياحة.

وكان رئيس الوزراء توجه صباحا الى القصر الرئاسي للقاء اردوغان في اجتماع اعلن عنه في اللحظة الاخيرة.

وكان التعديل الحكومي متوقعا في تركيا بعد فوز اردوغان في الاستفتاء على تعديل دستوري يعزز صلاحياته بشكل كبير.