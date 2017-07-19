يوفنتوس يضم شتينسني حارس أرسنال

صراحة – وكالات: أعلن يوفنتوس بطل دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم يوم الاربعاء انه ضم فويتشيخ شتينسني حارس أرسنال بعقد يمتد لاربع سنوات مقابل 12.2 مليون يورو (14.1 مليون دولار).

وامضى الحارس البولندي، الذي خاض 29 مباراة دولية، اخر عامين معارا لروما الذي ينافس في دوري الدرجة الاولى الايطالي وشارك في 38 مباراة بالدوري الموسم الماضي.

وأنهى الحارس البولندي البالغ من العمر 27 عاما الموسم الماضي بعد ان سكنت شباكه أقل عدد من الاهداف في الدوري وبلغ 14 هدفا متفوقا بهدف واحد على جيانلويجي بوفون الحارس الاساسي ليوفنتوس على مدار اخر 16 عاما.

وقال شتينسني في مؤتمر صحفي “كل لاعب يحضر الى يوفنتوس يصبح أفضل وكل من يحضر إلى هنا ينال الالقاب”.

واعلن يوفنتوس على موقعه على الانترنت ان قيمة صفقة ضم الحارس البولندي ربما تزيد على 3.1 مليون يورو اذا ما تم الوفاء ببعض الشروط على مدار الاربع سنوات.

وجدد بوفون، الذي خاض 169 مباراة مع ايطاليا، العام الماضي عقده مع يوفنتوس حتى 2018 وقال انه يعتزم الاعتزال عقب نهائيات كأس العالم العام المقبل