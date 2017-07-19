أدبي حائل ينظم أمسية خاصة بتوقيع إصدارات النادي الجديدة

صراحة – خالد الحسين : ينظم النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل، ممثلا بلجنة الإصدارات، أمسية خاصة بتوقيع إصدارات النادي الجديدة، وذلك في مسرح النادي بعد مغرب اليوم الأربعاء.

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بحائل رئيس لجنة الإصدارات بالنادي الدكتور فهد العوني أن هذه الفعالية تأتي في إطار التعريف بما قدّمه النادي للمكتبة العربية من إصدارات في الفترة الماضية داعياً المثقفين والمهتمين لحضور الأمسية وتدشين الإصدارات والحصول على نسخ موقعّة منها كإهداء للحضور .

وتأتي الأمسية ضمن الأنشطة الثقافة والفنية التي ينظمها النادي الأدبي في حائل بمشاركة واسعة من الأدباء والفنانين والمبدعين والموهبين بالمنطقة.