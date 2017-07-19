الأمم المتحدة تبدى قلقها إزاء الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في المسجد الأقصى

صراحة – وكالات : أعرب نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الأربعاء، عن قلق المنظمة العالمية إزاء الإجراءات الأمنية التي تتخذها إسرائيل في المسجد الأقصى بالقدس.

ودعا المسؤول أثناء مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوضع الراهن في القدس، للحيلولة دون التصعيد من حدة التوتر بالمدينة.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع في القدس يبقى في غاية التعقيد منذ نصبت السلطات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى بوابات فحص إلكترونية ليمر عبرها المصلون، ورفض الفلسطينيون هذا الإجراء ويؤدي المئات منهم لليوم الثالث على التوالي صلاتهم في الطرق المؤدية إلى المسجد.