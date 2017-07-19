منتخب الناشئين يختتم معسكر الباحة بالتعادل مع أبها

صراحة – خالد الحسين : تعادل منتخبنا الوطني لدرجة الناشئين عصر اليوم الأربعاء مع فريق نادي أبها لدرجة الشباب بهدفين لمثلهما، في اللقاء الودي الأخير والذي أقيم على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ضمن المرحلة الأولى من معسكره الإعدادي استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2018م.

وتمكن فريق أبها من التقدم أولًا بهدفين في الشوط الأول، قبل أن يعيد لاعب منتخبنا حسن العلي منتخبنا إلى المباراة بعد تقليصه نتيجة المباراة بتسجيله للهدف الأول في الثلث الأخير من المباراة، فيما أحرز اللاعب محمد برناوي هدف التعادل في الوقت الأخير من المباراة.

من جهةٍ ثانية، تغادر بعثة منتخبنا الوطني غدًا الخميس إلى مدينة الدمام استعدادًا للدخول في مرحلة الإعداد الثانية التي تستمر حتى الـ28 من شهر يوليو الجاري، حيث تقرر أن يواجه أخضرنا للناشئين منتخب عُمان للناشئين وديًا في لقاءين يومي 24 و27 يوليو الجاري.

وسيجري الأخضر السعودي أولى حصصه التدريبية يوم الجمعة بفترتين صباحية ومسائية على ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

إلى ذلك، أكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني محمد العبدلي أن الهدف الأساسي من خوض ثلاث مباريات ودية مع فرق درجة الشباب بأندية العين وقلوة وأبها، هو تعويض الفارق البدني للاعبين بالقوة الموجودة من خلال الاحتكاك بلاعبين أكبر سنًا.

وأضاف:” الحمد لله الفترة التي قضيناها في معسكر الباحة حققت الأهداف المرجوة من خلال وصول اللاعبين لمعدل لياقي كان اللاعبون بحاجته، أعتقد الآن أصبح الأمر بالنسبة لنا أكثر وضوحًا في الجهاز الفني، ونتمنى أن يكتمل المعدل اللياقي مع الجانب التكتيكي خلال معسكر الدمام”.