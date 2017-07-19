انطلاق فعاليات وبرامج قرية عسير التراثية في موسمها الثالث

صراحة – نواف العايد : أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير أن قرية عسير التراثية تعكس التراث والموروث الشعبي للمنطقة وأهلها, مشيراً إلى أن الهدف من إقامة هذه الفعالية هو إقامة منطقة لتجمع زوار المهرجان من داخل المنطقة وخارجها لنقل وإظهار ثقافة وتقاليد المنطقة لكافة أفراد المجتمع بشكل جاذب وشيق.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مساء اليوم، فعاليات وبرامج قرية عسير التراثية في موسمها الثالث، ضمن برامج مهرجان أبها يجمعنا لهذا العام, بحضور أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي، وذلك في متنزه السودة السياحي.

وأضاف سموه أن فكرة الفعالية تقام في أكثر من محافظة بمنطقة عسير ضمن فعاليات صيف أبها يجمعنا لهذا العام, لافتاً سموه النظر إلى أن الإقبال الكبير على هذه البرامج الصيفية يدعم رؤية المملكة 2030 من خلال توطين السياحة, منوهاً على أن منطقة عسير بيئة جاذبة للاستثمار في شتى المجالات وخاصة في القطاع السياحي.

وقدّم سمو الأمير منصور بن مقرن شكره وتقدير لأمين منطقة عسير ولكل من أسهم وشارك في إنجاح هذه الفعالية والتي تقدم برامجها طوال فترة صيف هذا العام.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير العلاقات العامة بأمانة عسير ماجد الشهري كلمة أوضح خلالها أن فعاليات القرية التي تستمر حتى نهاية العام الهجري الجاري, وستشتمل على إقامة العديد من البرامج التي تلبي جميع أفراد المجتمع، والتي تتضمن تنظيم المسرحيات اليومية والعروض الفلكلورية التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة، والبرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، وإقامة العديد من المعارض المشاركة في المهرجان.

بعد ذلك استمع سموه والحضور إلى قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم شاهد الجميع أبوريتا بعنوان ” أبها المصايف ” بمشاركة الفرق الشعبية.

عقب ذلك تجول سمو الأمير منصور بن مقرن في مرافق القرية واطلع على ما يقدمه المهرجان لزوار ومرتادي قرية عسير التراثية.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو نائب أمير عسير الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية المشاركين في إنجاح الفعالية, وسلّمهم الشهادات الدروع التذكارية, كما تسلّم سموه درعاً تذكارياً من أمين منطقة عسير بهذه المناسبة.