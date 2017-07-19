جامعة الطائف تطلق مسابقتها للمشاريع الريادية بسوق عكاظ 11

صراحة – محمد المحسن : انطلقت اليوم، بالخيمة الثقافية في مقر سوق عكاظ بالعرفاء، مسابقة جامعة الطائف للمشاريع الريادية، ضمن فعاليات وبرامج سوق عكاظ في دورته الحادية عشر، وذلك بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور حسام عبدالوهاب زمان.

وتستمر فعاليات المسابقة لمدة ثلاثة أيام، يستضاف فيها مجموعة من المختصين في مجال ريادة الأعمال، وتصل قيمة جوائز المسابقة إلى أكثر من 60 ألف ريال، حيث حددت اللجنة المنظمة للمتسابقين ثلاث مسارات هي مسار الأفكار ومسار المشاريع الناشئة ومسار الاختراعات، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 30 ألف ريال، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على مبلغ 20 ألف ريال وسيحصل الفائز بالمركز الثالث على مبلغ 10 ألاف ريال.

وأوضح الدكتور حسام زمان ان جامعة الطائف تعتقد أن عكاظ هو فرصة لها ومنحة ربانية، فهو يعد بوابة الجامعة للمشاركة الوطنية والحضور الإقليمي والعالمي – إن شاء الله – مستقبلاً، مشيراً إلى أن عكاظ كما صرح باعث عكاظ في العصر الحديث صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة أن عكاظ هو الماضي والحاضر والمستقبل.

وقال معالي الدكتور حسام زمان “إن هذه المسابقة تجسد البعد الثالث لعكاظ وهو بُعد المستقبل، فنحن في هذه المسابقة نحتفي بالأفكار والابداعات والمبادرات الجديدة التي تصنع مستقبل زاهر عملياً وعلمياً واكاديمياً واجتماعياً واقتصاديا لهذه البلاد والعالم والإنسانية”.

وأضاف ” إن جامعة الطائف حرصت من خلال هذه المسابقة على استقطاب الشباب وتحفيز طاقاتهم الإبداعية وإخراج افضل ما لديهم، وهذه المسابقة ليس فيها خاسر لأن الجميع يعطى الفرصة لكي يقدم فقرته ويحصل على بعض التغذية الراجعة ليزيد من فكرتها ويحسنها”، واستطرد قائلاً :” نحن اليوم لا نكرم أفكار فائزة ونستبعد أفكار غير فائزة، نحن نكرم التفكير والابداع بكل اشكاله، ونحن فخورين في جامعة الطائف بهذا الحضور الكبير من المشاركين”.