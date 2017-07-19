المحكمة العليا الأمريكية ترفض تطبيق جزء من قرار ترامب لحظر السفر

صراحة – وكالات : رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الأربعاء محاولة من الرئيس دونالد ترامب لوقف العمل بحكم أصدره قاض منع تطبيق حظر السفر الذي فرضه على الوافدين من ست دول ذات أغلبية مسلمة على أجداد المواطنين الأمريكيين.

لكن المحكمة علقت جزءا من حكم القاضي يسمح لمزيد من الناس بدخول الولايات المتحدة بموجب حظر منفصل على اللاجئين إذا دخل حيز التنفيذ وهو ما يمثل انتصارا جزئيا لترامب.

وكانت إدارة ترامب يوم الجمعة الماضي طلبت من المحكمة العليا إلغاء قرار أصدره قاض في هاواي يوم الخميس حد من نطاق حظر الإدارة المؤقت على اللاجئين والمسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وبدأت أحدث جولة في المعركة بشأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من مارس آذار بعد أن تدخلت المحكمة العليا الشهر الماضي لإحياء أجزاء من الحظرين اللذين قضت محاكم أدنى درجة بعدم تطبيقهما.

وقالت المحكمة العليا في ذلك الحين إن من الممكن تطبيق الحظر لكن لا يمكن منع من لهم صلة أصيلة بمواطن أو كيان أمريكي.

وكان تفسير الإدارة لقرار المحكمة أن يشمل الحظر الأجداد وغيرهم من أفراد الأسرة مما دفع ولاية هاواي لأن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية بالولاية ديريك واتسون أن يوسع نطاق تعريف من يمكن السماح بدخولهم الولايات المتحدة. وأصدر حكما لصالح الولاية في وقت متأخر يوم الخميس.