باكستان تستدعي نائب السفير الهندي للاحتجاج على مقتل مواطنيها بنيران هندية

صراحة – وكالات : استدعت الخارجية الباكستانية اليوم نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد “جي بي سينغ” للاحتجاج على استمرار القوات الهندية في قصف المناطق المأهولة على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة عشر بجروح .

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أنه تم تسليم الدبلوماسي الهندي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تطالب الجانب الهندي بضرورة احترام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن استهداف المناطق المأهولة بالسكان وقتل المدنيين يتعارض مع القانون الدولي الذي يضمن للمدنيين حقوقهم الأساسية .