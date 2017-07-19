موسكو توافق على ترشيح هانتسمان لمنصب السفير الأمريكي في روسيا

صراحة – وكالات : أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو وافقت على ترشيح جون هانتسمان، محافظ ولاية يوتا سابقا، لمنصب السفير الأمريكي لدى روسيا.

وقال ريابكوف لقناة “روسيا 1” التلفزيونية: “لقد أعطينا موافقتنا، لأننا نعلم جيدا قصة حياة السيد هانتسمان، ونعرف أنه مهني رفيع المستوى، وأن له ثوابت فكرية وخبرات واسعة”.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترشيح جون هانتسمان، “لمنصب السفير المفوض فوق العادة للولايات المتحدة لدى روسيا الاتحادية”، وفق بيان صدر عن البيت الأبيض.

ويتطلب تعيين هانتسمان في منصب السفير موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي.

وعمل جون هانتسمان (57 عاما) في إدارتي الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش الابن، وكان أيضا نائبا لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون التجارة الخارجية، ونائبا لمساعد وزير التجارة الأمريكي.

وفي بداية التسعينات كان جون هانتسمان سفيرا للولايات المتحدة في سنغافورة، وفي الفترة 2009 – 2011 سفيرا في الصين. وفي 2005 – 2009 كان محافظا لولاية يوتا الأمريكية.

وفي عام 2011 ترشح هانتسمان للانتخابات الحزبية داخل الحزب الجمهوري لاختيار المرشح لانتخابات الرئاسة في 2012، لكنه خسر أمام ميت رومني الذي أصبح مرشحا رسميا عن الحزب ومنافسا للرئيس باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الأخير.