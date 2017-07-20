المنتخب الأولمبي يحقق الفوز على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف

صراحة – نواف العايد : حقق المنتخب السعودي الأولمبي الفوز على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2018 بالصين تحت 23 عامًا.

وسجل للأخضر عبدالعزيز العرياني في الدقيقة السابعة، ثم أدرك المنتخب البحريني التعادل في الدقيقة 63، بعدها تقدم الأخضر عن طريق سامي النجعي بالدقيقة 73 وقبل نهاية المباراة سجل حمد الشمسان لاعب البحرين الهدف الثالث بالخطأ في مرماه، ليحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي المتصدر .