مجلس الشيوخ الأمريكي يستجوب زوج ابنة ترامب وابنه الأكبر

صراحة – واس : قالت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي إنها دعت دونالد ترامب الابن، أكبر أبناء الرئيس الأمريكي، وبول مانافورت مدير حملته السابق للإدلاء بشهادتيهما في جلسة في 26 من يوليو تموز.

ومن المتوقع استجواب ترامب الابن ومانافورت بشأن مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 واحتمال حدوث تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.

وقال محامي جاريد كوشنر زوج ابنة ترامب إن كوشنر سيمثل أيضا أمام أعضاء مجلس الشيوخ يوم الاثنين. ورفض مساعدون بمجلس الشيوخ تأكيد مثوله أمام المجلس.

وقال محامي كوشنر في بيان “سنواصل التعاون.. ونحن نقدر الفرصة المتاحة للمساعدة في إنهاء هذا الأمر”.

وأعلنت اللجنة القضائية عن مثول ترامب الابن ومانافورت أمامها في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء.

وقال السناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس العضو الديمقراطي باللجنة القضائية إن الجلسة ستمكن اللجنة من البدء في الحصول على شهادات تحت القسم.

وقال لمحطة (سي.إن.إن) التلفزيونية “لقد قيل الكثير علنا لكنه ليس تحت القسم وهو ما يعني أن الناس أحرار في إغفال أمور أو الكذب متمتعين بإفلات من العقاب نسبيا”.