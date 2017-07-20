إطلاق نار قرب قواعد للشرطة في مدينة أبيدجان بساحل العاج

صراحة – وكالات : قال شهود ومصدر بالشرطة إن إطلاق نار وقع قرب عدة منشآت للشرطة في مدينة أبيدجان الرئيسية في ساحل العاج في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء.

وقال مراسل لرويترز إن إطلاق النار اندلع في حوالي الساعة 0930 مساء (21:30 بتوقيت جرينتش) في ضاحية كوكودي قرب كليتي الشرطة الوطنية والدرك واستمر لنحو ساعة.

وسمع مراسل ثان لاحقا صوت إطلاق نار متواصل قرب قاعدة قوة شرطة مكافحة الشغب في ضاحية يوبوجون في شمال المدينة.

وقال ساكن في أبيدجان إن إطلاق نار وقع أيضا قرب مركز للشرطة في جزء آخر من يوبوجون.

وقال ضابط بالشرطة لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه “كانوا يتحدثون في جهاز الاتصال اللاسلكي في المركز عن هجوم في أرجاء المكان بما يشمل كلية الشرطة وضاحيتي أنجري وأتوبان”.

وقعت الاضطرابات بعد ساعات من إقالة الرئيس الحسن واتارا لوزير الدفاع وتعيين وزير الداخلية بدلا منه.

واعتبرت تلك الإجراءات محاولة لوضع نهاية لموجات متعاقبة من الانتفاضات المسلحة على يد أفراد من قوات الأمن يطالبون بعلاوات.