صراحة – محمد المحسن : دشن قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري البرنامج التوجيهي “بصائر في المشاعر” والذي تشرف عليه إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بقوات أمن المنشآت بمركز تدريب القوات بمزدلفة، حيث اشتمل البرنامج على عدة نقاط كان من أهمها.

*برنامج “صلاتي” ويهدف هذا البرنامج إلى تجهيز المصليات في محطات قطار المشاعر بكافة احتياجاتها من فرش و مصاحف وانظمة صوت اضافةً الى الأئمة والمؤذنين.

* برنامج “إحفظها” ويهدف هذا البرنامج إلى عقد الشراكات مع الجمعيات المتخصصة في حفظ النعمة لجمع الفائض من الطعام في مواقع القوات وتوزيعه على المحتاجين.

* برنامج “موعظة” ويهدف هذا البرنامج إلى إقامة الندوات والمحاضرات التوعوية لكافة المشاركين في مهمة الحج في كافة مواقع القوات في المشاعر المقدسة.

* برنامج “إقرأ وارتق” ويهدف هذا البرنامج إلى إقامة مسابقة قرآنية لحفظ بعض السور بما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم.

* برنامج “ذَكِّر” ويهدف هذا البرنامج إلى إرسال رسائل نصية توعوية إلى كافة المشاركين في مهمة الحج لتذكرهم بفضل هذه المهمة وأدائها بكل تفانٍ وإخلاص.

بعد ذلك ألقى فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة المقدسة، كلمة بعنوان “بصائر في المشاعر” بين فيها فضل هذه المهمة والأمانة الملقاة على عاتق رجال الأمن وحثهم على خدمة ضيوف الرحمن والعمل بكل أخلاص وتفاني واستحضار النية الصادقة مع الله لنيل أجري الدنيا