صراحة – الرياض : تواصلت الحملة على مواقع الباعة الجائلين في البطحاء وحي ثليم يوم أمس بمشاركة المكتب الأمني المشترك، وقوة الضبط الميداني، وجميع قطاعات وحدة دوريات الامانة والإدارة العامة للنظافة.
ونتج عن الحملة ما يلي:
١- مصادرة ٩ طن خضار وفواكة
٢- مصادرة عدد ٢٨ عربة.
٣- مصادرة عدد ٨٠ ميزان.
٤- مصادره عدد ٢٥ بسطة ملابس.
٥- مصادرة عدد ٢ بسطة عطورات.
٦- مصادرة عدد ٦ بسطات العاب.
٧- مصادرة عدد ٣ بسطات جلديات.
٨- مصادرة عدد ٣ بسطات أحذية.
٩- مصادرة عدد ١ دراجة نارية.
١٠ مصادرة عدد ٢ دافور.
١١- مصادرة حمولة دينا سكراب.