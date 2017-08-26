صراحة – واس : دشنت أمانة العاصمة المقدسة اليوم أول جزء من أعمال مشروع النقل العام بالقطارات في مكة المكرمة ,... أمانة العاصمة المقدسة تدشن أول جزء من أعمال مشروع النقل العام بالقطارات