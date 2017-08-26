صراحة – واس : استبقت “الصحة”، توقعات ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة خلال أيام الحج، من خلال رفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية بالمشاعر للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس .

وأمنت الوزارة , بالمراكز الصحية في منى والجمرات أكثر من 280 مروحة للرذاذ بالماء ، التي اثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس .

وكانت “الصحة” قد انتهت من تحديث جميع أجهزة ضربات الشمس التي سبق وأن تم تأمينها في الأعوام الماضية كما نفذت عدداً من الدورات والتدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات ضربات الشمس وآلية علاجها وطرق نقلها .

وبدأت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لجميع الحجاج والمعتمرين عن أفضل سبل تجنب الإجهاد الحراري وضربات الشمس من خلال البعثات الطبية ووسائل النقل المختلفة وذلك بعدد من اللغات المختلفة كما تم وضع برنامج توعوي لحجاج الداخل والخارج فور وصولهم ,وذلك حول كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

ويذكر أن “الصحة” هيأت 26 مركزاً صحياً في مشعر منى ، و16 مركزاً في الجمرات يعمل فيها أكثر من 1040 موظفاً وموظفة مابين كوادر صحية وإدارية .